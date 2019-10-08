منحت لجنة تحكيم مسابقة الأفلام الطويلة بمهرجان مالمو للسينما العربية بالسويد في دورته التاسعة، منذ قليل، فيلم ليل خارجي جائزة أفضل فيلم بالمهرجان.

اللجنة ضمت في عضويتها النجمة المصرية ليلى علوي، والمخرج التونسي الكبير رضا الباهي، والناقد العراقي قيس قاسم، وكان الفيلم حصد العديد من الجوائز منها جائزة أفضل سيناريو بمهرجان مكناس المغربي، والتي فاز بها كاتبه شريف الألفي.

وكان الفيلم تم عرض بشكل خاص في مدينتي نيويورك وواشنطن بعد مشاركاته في مهرجانات هامة بأمريكا منها بالم سبرينج وسياتل، وكان الفيلم عرض تجاريا في خمسة دول عربية هي الإمارات العربية المتحدة وتونس والجزائر والبحرين وسلطنة عمان، ووزعه هناك جولف فيلم وأومينا ميديا.

وفاز الفيلم مؤخرا بجائزة لجنة التحكيم الخاصة في مهرجان الأقصر للسينما الأفريقية، كما فاز أحد أبطاله شريف الدسوقي بجائزتين آخرهما جائزة التمثيل الخاصة من جمعية كتاب ونقاد السينما المصرية وجائزة أفضل ممثل في المسابقة الدولية لمهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دورته الـ 40.

الفيلم إنتاج شركة حصالة ووزعته بمصر أفلام مصر العالمية، وأنتج بدعم من "كانون" بالشرق الأوسط ونجوم إف إم، ومثل مصر في المسابقة الرسمية بمهرجان القاهرة السينمائي الدولي عام 2018، وشارك في مهرجاني مراكش وستوكهولم، وذلك بعد عرضه العالمي الأول في مهرجان تورونتو الذي حاز إعجاب النقاد، وبيعت كل تذاكل حفلاته.

وتدور أحداثه عن ثلاثة أشخاص من عوالم لا يمكن أن تتلاقى يجدون أنفسهم مضطرين لقضاء ليلة سويا، يخالفون فيها شكل الحياة التي اعتادوها، "مو" المخرج الشاب الذي يصارع من أجل عمل فيلمه الجديد، و"توتو" بائعة الهوى التي تقابلهم للمرة الأولى، و"مصطفى" سائق التاكسي الذي تتحول ليلته لصراع بينه وبين "مو" يحاول كلا منهما اثبات القوة والقيادة، بينما تقع "توتو" بين رحي هذا الصراع، في تجربة تستغرق ليلة كاملة يكتشفون فيها القاهرة في أعماقها الشعبية في ظلام الليل، ويعيدون اكتشاف ما ظنوا أنهم يعرفونه عن أنفسهم وعن علاقاتهم، ويحاول "مو" معرفة كيف يستطيع ثلاثة أفراد من ثلاثة طبقات اجتماعية مختلفة، وتوجهات أخلاقية وفكرية متباينة، التعايش داخل عربة تاكسي صغيرة في مدينة مزدحمة.

الفيلم من بطولة كل من كريم قاسم، ومنى هلا، وشريف الدسوقي، ومشاركة متميزة لعدد كبير من النجوم من ضيوف الشرف هم بترتيب ظهورهم بالعمل علي قاسم، وأحمد مجدي، وبسمة، وأحمد مالك، وعمرو عابد.

ومن تأليف شريف الألفي وإخراج أحمد عبدالله السيد، وفاز الفيلم من قبل بجائزة أفضل ممثل لشريف الدسوقي من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، وأفضل فيلم من مهرجان الأقصر للسينما الأفريقية، وجوائز عديدة من جمعية النقاد المصرية، تسلم الجائزة بطلي الفيلم شريف الدسوقي ومنى هلا.