شيع أهالي مدينة الحمام بمطروح جنازة سيدة مجهولة الهوية وصلّوا عليها صلاة الجنازة في مسجد النور، ودفنوها بمقابر الصدقة بالمدينة.

كانت سيدة مجهولة الهوية تبلغ من العمر حوالى 50 عاما لقيت مصرعها أمام مدينة الحمام على طريق "مطروح - إسكندرية الساحلي" فى 21 سبتمبر الماضي، ونقلت إلى مستشفى الحمام المركزي في غيوبة، واستمرت فى العناية المركزة حتى لفظت أنفاسها الأخيرة يوم 24 سبتمبر، وتم وضعها في ثلاجة الموتى تحت تصرف النيابة حتى تم النشر عنها في جميع المحافظات بمعرفة الجهات المختصة، ولم يتعرف عليها أحد حتى ظلت 15 يوما في الثلاجة.

وقررت النيابة العامة التصريح بدفن الجثة في مقابر الصدقة بالحمام.

وقال مصطفى زهدي، معاون مستشفى الحمام المركزي، إن أهالي الحمام تكفلوا بالسيدة، فمنهم من تبرع بالغسل لها، ومنهم من تبرع بالكفن، ومنهم من تطوع بحفر المقبرة، كما أدى الأهالي الصلاة عليها وساروا في جنازتها حتى المقابر لدفنها، موضحا أنها بالرغم ليست من أهل المدينة ومجهولة الهوية إلى أن الأهالي اعتبروها من أهلهم.