"رأي عام" يستعرض سوق السيارات: الوقت الحالي الأنسب للشراء

خصص الإعلامي عمرو عبدالحميد، الفقرة الرئيسية من برنامجه "رأي عام"، الذي يُعرض على شاشة "TeN" للحديث عن سوق السيارات، حيث حاور عبدالرحمن حجازي، عضو رابطة تجار سيارات مصر، وعماد عبدالمجيد، عضو شعبة السيارات بالاتحاد العام للغرف التجارية.

وقال "حجازي" إن كثيرًا من الوكلاء قللوا الطلبيات الخاصة بهم مع بداية العام الجاري في يناير وفبراير ومارس لقلة عملية الشراء، مضيفًا: "ما كانش فيه طلب أو إقبال على المواطنين للشراء، ولكن الإقبال على شراء السيارات الآن أكثر بكثير جدًا من أول العام".

وأوضح "حجازي" أن الوقت الحالي هو الأنسب لشراء السيارات، نظرًا لانخفاض سعر الدولار أمام الجنيه المصري، في الآونة الأخيرة واستقرار أسعار السيارات أمام المشتري.

فيما أوضح عماد عبدالمجيد، عضو شعبة السيارات بالاتحاد العام للغرف التجارية، أن شهر يناير وفبراير ومارس الماضي كانت نسبة المبيعات قليلة للغاية، بينما شهد شهر أبريل ومايو تحسنا ملحوظا، بينما في الشهر الماضي أصبح الجميع يشعر بنسبة المبيعات، والطلب أصبح يزيد على شراء السيارات.

وتابع: "من ضمن الأسباب التي أدت إلى ازدهار المبيعات هو خفض فائدة البنوك، قبل كده كانت النسبة عالية، فكان أي حد معاه عربية مستعملة يصرف عليها ويصلحها عشان مش قادر يشتري واحدة جديدة، فخفض الفائدة البنكية سيساهم في تنشيط سوق السيارات، والوقت الحالي الأنسب للشراء".