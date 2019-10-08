عرض برنامج "مساء dmc" الذي يقدمه الإعلامي عمرو خليل على شاشة "dmc"، تقريرا عن المشير أحمد إسماعيل وزير الدفاع خلال فترة حرب أكتوبر 1973 المجيدة.

وجاء بالتقرير أن المشير إسماعيل، اقترن اسمه بأعظم انتصارات العصر الحديث، والذي ولد عام 1917 بالقاهرة ونشأ وتربى على الحياة العسكرية حيث كان والده يعمل ضابطا بوزارة الداخلية.

وأضاف التقرير أنه قُبِل بالكلية الحربية بعد سنتين من الرفض، ثم تخرج عام 1938 مع الرئيس الراحل جمال عبد الناصر والرئيس محمد أنور السادات والفريق عبد المنعم رياض والكاتب يوسف السباعي والفنان أحمد مظهر.

واستطرد أنه بعد نكسة يونيو خطط لإدارة حرب الاستنزاف في المهمة التي اسندت لقواته بنجاح وكان أكثرها أهمية معركة رأس العش شرق القناة وإغراق المدمرة إيلات ومعركة الجزيرة الخضراء.