عثر أهالي منطقة سموحة، شرق الإسكندرية، في الساعات الأولى من صباح اليوم الأربعاء، على جثة شاب، ملقاة داخل حديقة زهور أمام أحد العقارات السكنية.

تلقى اللواء أشرف الجندي، مدير أمن الإسكندرية، إخطارًا من اللواء شريف رؤوف، مدير إدارة البحث الجنائي، بورود من مأمور قسم شرطة سيدي جابر، يفيد ببلاغ مقدم من الأهالي بوجود جثة شاب داخل إحدى حدائق الزهور المخصصة لأحد العقارات، بدائرة القسم.

انتقل مأمور وضباط قسم شرطة سيدي جابر، وبرفقتهم سيارة الإسعاف إلى موقع الحادث، للتعرف على الجثة المعثور عليها وكشف ملابسات الواقعة.

أمر مدير أمن الإسكندرية، بتشكيل فريق بحث جنائى، برئاسة قطاع الأمن العام، بالتنسيق مع إدارة البحث الجنائي، لكشف ملابسات الواقعة.

أخطرت النيابة العامة، وجارٍ تحرير محضر بقسم شرطة سيدي جابر، وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري عن الواقعة، وجارٍ العرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.