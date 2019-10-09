الإعلان التشويقي لفيلم "يوم وليلة" يتخطى المليون مشاهدة على فيسبوك

طرحت الصفحة الرسمية لفيلم "يوم وليلة" عبر فيسبوك، الإعلان التشويقي للعمل، وقد تخطى المليون مشاهدة بعد نزوله على مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك بناء على تفاعل الجمهور.

فيلم "يوم وليلة" بطولة النجم خالد النبوي وأحمد الفيشاوي ودرة وحنان مطاوع وخالد سرحان وميدو عادل وحمزة العيلي، ومن تأليف يحيى فكري وإخراج أيمن مكرم، ومن إنتاج المرايا للإنتاج الثقافي والريماس للإنتاج الفني وإشراف عام ريمون رمسيس وفدوي رفيق.

وجدير بالذكر أن الفيلم عُرض لأول مرة أمس بختام مهرجان مالمو للسينما بالسويد، وحضر العرض أبطال العمل.