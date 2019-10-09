انقطاع الكهرباء عن 800 ألف عميل بولاية كاليفورنيا بسبب الحرائق

قطعت شركة "PG&E" التيار الكهربائي عن نحو 800 ألف عميل لتقليل مخاطر الحرائق الهائلة في ولاية كاليفورنيا الأمريكية.

وذكرت الشركة يوم الثلاثاء، أنها ستقطع التيار الكهربائي لنحو 800 ألف عميل في شمال ووسط كاليفورنيا للحد من مخاطر حرائق الغابات بعد التحذيرات الشديدة من سرعة الرياح، وتتوقع الشركة إغلاق الطاقة في بعض المناطق في وقت مبكر من اليوم الأربعاء، وقالت إن انقطاع التيار الكهربائي سيؤثر على 34 مقاطعة في كاليفورنيا، وفقا لـ"رويترز".

وكانت شركة "PG&E"، قالت إنها ستوسع بشكل كبير خطة انقطاع التيار الكهربائي عن المجتمعات المعرضة لخطر الحرائق عندما تتطلب الظروف ذلك، على الرغم من اعتراضات بعض المستهلكين الذين قالوا إن مثل هذه الاضطرابات يمكن أن تلحق الضرر بالأشخاص الذين يحتاجون إلى الكهرباء من أجل معدات طبية.