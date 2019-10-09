من خلال تألقها ببرامج الأطفال مع "بابا شارو" و"ماما سميحة"، بدأت الفنانة صفاء أبو السعود رحلتها الفنية منذ نعومة أظافرها، لتنطلق بعدها لتقديم البرامج، كما شاركت في روائع خالدة، سواء على مستوى الغناء أو السينما والدراما.

وتحل اليوم 9 أكتوبر، ذكرى ميلاد الفنانة الشاملة، صاحبة الأغنية الأشهر "العيد فرحة"، والتي ولدت في مثل هذا اليوم عام 1950، وهي صاحبة أشهر أغاني العيد على الإطلاق "العيد فرحة".

من أهم أعمال الإعلامية والممثلة، كانت الأغنية الشهيرة للعيد "أهلا بالعيد"، والتي أصبحت من الأغاني الرئيسية في الوطن العربي ومصر لتحقيق مظاهر الاحتفال بالعيد.

أغنية العيد التي قدمتها "أبوالسعود" واكبت كل الأجيال السابقة والحالية وكانت الأغنية الأكثر بهجة خلال الأعياد، وخاصة بين الأطفال، فغالبًا لن يمر العيد دون أن تسمعها أكثر من مرة، تارة تخرج من صوت التلفاز، وأخرى من أحد المحال في الشارع الذي قرر تشغيلها.

"العيد فرحة وأجمل فرحة، تجمع شمل قريب وبعيد ، سعدنا بيها بيخليها ذكرى جميلة لبعد العيد".. كانت تلك هي كلمات أغنية "أبو السعود" عن العيد"، والتي جاءت من كلمات عبد الوهاب محمد وألحان جمال سلامة.

صنعت الأغنية حالة جميلة من الفرحة، ولكن بجوار الفرحة كانت هناك حالة من اللغط، فكلمات الأغنية تربى عليها جيل كان يعتقد أن جملة "سعدنا بيها" أي بفرحة العيد، ترجع لاسم شخص، يدعى "سعد نبيهة"، وهو المسؤول عن جعل فرحة العيد ذكرى جميلة.

ذلك اللبس لم يتضح لكثير من الأطفال، ولا مبالغة في أنه لم يتضح للبعض الكبار أيضًا حتى الآن، ولكنه لم يمنع تكرار الأغنية في جميع الأعياد، لتصبح تميمة أساسية في الأعياد، فور سماعها يخطر ببالك العيد وذكرياته.