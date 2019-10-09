تداول 271 شاحنة و90 سيارة بموانىء البحر الأحمر اليوم

أعلن المركز الإعلامي لهيئة موانىء البحر الأحمر في بيان صحفي، عن تداول 271 شاحنة بضائع و90 سيارة، إذ يستعد ميناء سفاجا، اليوم، لاستقبال السفينة بوسيدون اكسبريس وعلى متنها 81 شاحنة و10 سيارات بينما تغادر السفينتين أمانة ووادي سفاجا وعلى متنهم 27 شاحنة و21 سيارة.

فيما استقبل الميناء بالأمس العبارة أمانة وعلى متنها 23 شاحنة و6 سيارات، وغادرت السفينة أميرة إيمان وعلى متنها 28 ألف طن فوسفات والسفينة بوسيدون اكسبريس وعلى متنها 62 شاحنة و14 سيارة.

كما يشهد ميناء نويبع استقبال العبارة أيلة وعلى متنها 5 شاحنات فيما شهد الميناء بالأمس وصول وسفرالسفينتين أيلة وبريدج وعلى متنهم 73 شاحنة و5 سيارات بينما غادرت ميناء الغردقة العبارة الرياض وعلى متنها 34 سيارة.