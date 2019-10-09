مزق عامل جسد زميله في مشاجرة بينهما بسبب الخلافات المالية بقليوب، وحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

تلقى اللواء طارق عجيز، مدير أمن القليوبية، إخطارا من المقدم إسلام مسعد، رئيس مباحث مركز قليوب، بورود بلاغ من مستشفى قليوب التخصصي، بوصول أبوسريع ك ك 30 عاما عامل مصاب بجرح نافذ بالظهر، وجرى تحويله لمستشفى الساحل بالقاهره للعلاج.

انتقلت الأجهزة الأمنية وسؤال المصاب قرر بحدوث مشادة كلامية بينه وبين أحمد ف غ 20 عاما عامل بسبب وجود خلافات مالية، بينهما تطورت لمشاجرة قام على أثرها الأخير بالتعدي عليه بالضرب بسلاح أبيض "سكين" محدثا إصابته المشار إليها.

تمكن ضباط وحدة مباحث المركز من ضبط المتهم وتبين إصابته بجروح قطعية، وبمواجهته أقر بارتكاب الواقعة وأتهم المجنى عليه بإحداث ما به من إصابات وأضاف قيامه بالتخلص من السلاح الأبيض عقب الواقعة، كلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري عن الواقعة، وحرر عن ذلك المحضر رقم 16212 جنح مركز شرطة قليوب لسنة 2019.