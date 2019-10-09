انطلقت صباح اليوم، مناورات مفاجئة للقوات البرية الإيرانية، في شمال غربي البلاد، ويشارك في المناورات، التي تجري بمحافظة أذربيجان الغربية الواقعة شمال غربي إيران، وحدات التدخل السريع والوحدات المتحركة الهجومية، بدعم من مروحيات طيران الجيش، وبحضور القائد العام للجيش الإيراني اللواء عبدالرحيم موسوي.

وأشارت وكالة "فارس" الإيرانية للأنباء، إلى أن أحد أهداف هذه المناورات، هو تقييم الجهوزية القتالية وسرعة المبادرة والتحرك، وتنقل الوحدات تحت شعار "هدف واحد رصاصة واحدة"، وفقا لما ذكرته قناة "روسيا اليوم" الإخبارية الروسية.

وكان الجيش الإيراني أجرى في نهاية سبتمبر الماضي، مناورات عسكرية بالاشتراك مع الحرس الثوري الإيراني، في مدينة بندر عباس، جنوب إيران، حيث تم الكشف عن رأس حربي جديد مركب على صواريخ "خرمشهر" بعيدة المدى، كما تم استعراض 18 صاروخا باليستيا.