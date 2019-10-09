تحتفل اليوم أكثر من 150 دولة بيوم البريد العالمي، بهدف زيادة الوعي لدور القطاع البريدي في الحياة اليومية للأفراد وقطاع الأعمال.

وتستعرض "الوطن" 8 خدمات بريدية يقدمها البريد المصري تتنوع بين الحوالات البريدية والمراسلات والدفع الإلكتروني والطرود على النحو التالي:

الحوالات البريدية

ويقدم البريد خدمة الحوالات الفورية للأموال من خلال 3 أنواع وهي:

1- حوالات إلكترونية داخلية أو "الحوالات الفورية": حيث يستطيع المواطن من خلالها إرسال أموال في فترة زمنية قصيرة إلى آخرين وصرفها في اليوم ذاته، أو خلال دقائق من أي مكتب بريد آخر داخل الجمهورية.

2- حوالات خارجية مصروفة: وهي لمن ينتظر أموال محولة له من الخارج بالعملة الأجنبية، ويستطيع صرفها فور وصوله مكتب البريد.

3- حوالات داخلية "حكومية أو أفراد": هي الحوالة التي يرسلها الأفراد إلى الجهات الحكومية كرسوم للحصول على خدمة معينة من خلال مكاتب البريد دون مشقة الانتقال إلى هذه الجهة.

المراسلات

المراسلات من أقدم الخدمات البريدية، وتختص هيئة البريد بتوزيع الرسائل كما ترخص للغير نظير تحصيل الرسوم المقررة لكل نوع منها مقدما، والتخليص يكون إما بالطوابع أو نقدًا أو بآلات التخليص الموجودة في مكاتب البريد، وتنقسم لعدة أنواع من أهمها:

1- البريد المسجل:

يعد البريد المسجل أفضل وسيلة للتأكد من أنّ المرسل إليه تسلم رسالتك، من خلال توقيعه على وثيقة خاصة.

2- البريد العادي:

أرخص وسيلة للتواصل بين الأفراد وبعضهم، وتتمتع هذه الخدمة بثبات السعر، وتطور الأداء وتقدم من خلال جميع مكاتب وصناديق البريد المنتشرة في أنحاء الجمهورية.

البريد السريع

خدمة بريدية متميزة تقدمها الهيئة القومية للبريد لخدمة الأفراد والشركات والبنوك ورجال الأعمال، وتُتيح نقل المستندات والبضائع خارجيًا وداخليًا طبقًا لمعايير دولية، في مُهل تتراوح بين (24- 48) ساعة وبأسعار تنافسية.

أهم أنواع الخدمات التي يقدمها البريد السريع:

1- خدمة البريد السريع الدولي (على الحساب الأجل – نقدي):

وتقدم هذه الخدمة للعملاء داخل جمهورية مصر العربية وخارجها

2- خدمة Egymail:

البريد السريع الجديد أحدث خدمة مطورة يقدمها البريد المصري بالتعاون مع شركة "دي إتش إل" وشركة "آرامكس" العالمية حرصا منها على مواكبة تكنولوجيا البريد السريع في العالم بأمان تام وسرعة وتوفيرا للوقت والمال، وتقدم هذه الخدمة للشحن الخارجي ويستفيد بها العملاء لنقل شحناتهم إلى مختلف الدول.

3- خدمة الوكالات البريدية:

وتقدم هذه الخدمة لصغار المستثمرين الذين يرغبون في فتح مشروعات صغيرة لخدمة المنطقة وتشغيل عمالة مختلفة مقابل عمولة شهرية من البريد السريع الدولي.

4- خدمة الطرود المحول عليها:

وتقدم هذه الخدمة للشركات المنتجة وشركات توزيع المنتجات، وينقل البريد السريع منتجات هذه الشركات إلى عملائهم وتحصيل قيمتها ووضع القيمة في حساب شيكات بريدية خاص بالعميل.

5- خدمة محلات الإقامة:

يقدم البريد السريع هذه الخدمة للعملاء تسهيلاً لهم، ويتم ذلك من خلال انتقال سيارة البريد السريع الدولي إلى العملاء بمحل إقامتهم وهذه الخدمة متوفرة لجميع العملاء لاستقبال بعائثهم ونقلها إلى مراكز الحركة المختلفة لمعالجتها وإرسالها إلى جهاتها المرسل إليها.

6- خدمة من الباب للباب:

وهي خدمة يقدمها البريد السريع لعملائه تحقيقاً لراحته، حيث يتم التوجه بناء على طلب العميل لنقل بعائثه فوراً منه إلى المرسل إليه دون المرور على مراكز الحركة والمعالجة البريدية، وهذه ميزة تقدم للعملاء لنقل بعائثهم بصورة سريعة وآمنة.

الطرود

يُعرف الطرد بأنّه المادة البريدية التي تحتوى على أشياء ذات قيمة مادية أو ذات قيمة شرائية، ويتم إرسالها من شخص أو هيئة إلى أشخاص أو هيئات أخرى، وتتولى هذه الخدمة مهمة توصيل الطرود والخطابات داخل مصر خلال 24 ساعة، وخارجها خلال مدة لا تزيد عن 72 ساعة بتكفلة مختلفة، وتنقسم أنواع الطرود إلى الآتي: الطرود الداخلية - الطرود الخارجية.

التوفير

هو وثيقة مالية تعتبر سندًا بيد المودع (صاحب الحساب) يقيد فيه جميع عمليات الإيداع والاسترداد، ويتم إضافة العائد سنويًا في نهاية العام المالي طبقًا للنسب المقررة والمعلن عنها، ويمكن لكل مواطن أن يوٌدع أمواله لدى مكاتب البريد في حساب خاص غير قابل للتحويل، تسجل بياناته من خلال دفتر التوفير، بعائد سنوي يصل إلى 8%، ويبلغ الحد الأقصى للدفتر 5 مليون جنيه للأفراد، 3 ملايين جنيه للأشخاص الاعتبارية "جهة إدارية أو مؤسسات".

ويمكن لأصحاب المعاشات فتح دفتر توفير، وإضافة قيمة المعاش الخاصة بهم كل شهر، والسحب منها من أقرب ماكينة سحب أموال من خلال البطاقة الذكية "الكريدت كارد".

الحساب الجاري

هذه الخدمة مقدمة للتجار وأصحاب الشركات الراغبين في توفير مبالغ مالية، والحصول على فوائد شهرية أو أسبوعية منها من خلال نوعين من الحسابات الجارية:

1- الحساب الذهبي:

الرصيد الأدنى من الحساب يبدأ من 10 آلاف جنيه، ويتم حساب الفائدة المتغيرة يوميًا، ويصدر دفتر شيكات بناء على طلب صاحب الحساب.

2- الحساب الفضي:

خدمة للمبالغ المالية الأقل من 10 آلاف جنيه، ويتم حساب الفائدة المتغيرة يوميا عليها، ولا يوجد حد أقصى لفتح الحساب، كما يمكن إصدار شيكات مجانا على الحساب، الإيداع والصرف بها من خلال المكاتب المشاركة في الخدمة دون رسوم.

صرف المستحقات

يمكن صرف أو دفع بعض أنواع المستحقات من خلال البريد، مثل المعاشات- والفواتير الحكومية - صرف الأذون الحكومية ـ خدمة الدفع الإلكتروني.

خدمة الدفع الإلكتروني

هى إحدى الخدمات التى تتيح للمواطنين إجراء معاملات مالية من خلال استخدام أحدث تكنولوجيا خدمات الأعمال الإلكترونية، حيث ربطت بين أكثر من (100) مكتب بريد 24 ساعة يوميًا، كما تم ربطها بشبكة شركة بنوك مصر 123 وكذلك الفيزا العالمية (Visa) وجاري ربطها بشبكة الماستر كارد (MasterCard).

وتتميز البطاقات الصادرة من هيئة البريد المصرى بأنواعها بربطها بأكثر من حساب (حساب جاري بدون عائد – حساب التوفير الذكي Smart Saving) ــ خدمة تحويل المعاشات ــ خدمة تحويل المرتب) ويمكن التعامل مع الحساب بواسطة البطاقة من خلال ماكينة الصراف الآلي طوال اليوم حيث يمكن إجراء عمليات سحب من الحساب أو الاستعلام عنه، أو طلب كشف حساب دون التعامل مع موظف الشباك بالمكتب.

كما يمكن التعامل مع الحساب من خلال ماكينة نقطة البيع الآلية بالشباك داخل المكتب وتتيح هذه الماكينة إضافة للعمليات السابقة إمكانية إيداع أي مبلغ في الحساب.