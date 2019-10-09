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هيئة انتخابات تونس تنفي تزوير التصويت: فحصنا 1592 مخالفة

هيئة انتخابات تونس تنفي تزوير التصويت: فحصنا 1592 مخالفة

القوات الأمنية تفحص بلاغ "انفجار كابل كهرباء" بالطالبية

القوات الأمنية تفحص بلاغ "انفجار كابل كهرباء" بالطالبية

طقس الخميس معتدل.. والعظمى بالقاهرة 32

طقس الخميس معتدل.. والعظمى بالقاهرة 32

إزالة تعديات على الأراضي الزراعية في ملوي

إزالة تعديات على الأراضي الزراعية في ملوي

النواب يناقش اتفاقيه تمويل "مشروع تعزيز الموائمة في البيئات الصحراوية"

النواب يناقش اتفاقيه تمويل "مشروع تعزيز الموائمة في البيئات الصحراوية"

"كُن إيجابياً تجاه وطنك" ندوة بالمنيا عن روح أكتوبر ومواصلة التقدم

"كُن إيجابياً تجاه وطنك" ندوة بالمنيا عن روح أكتوبر ومواصلة التقدم

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لا لتدمير أطفالنا.. 7 طلاب يقودون حملة ضد العنف في الابتدائي: الضرب مش تربية

لا لتدمير أطفالنا.. 7 طلاب يقودون حملة ضد العنف في الابتدائي: الضرب مش تربية

"نعيمة" ماتت: سُنة الحياة.. فيل جديد: 4 ملايين جنيه وشحن وموافقات

"نعيمة" ماتت: سُنة الحياة.. فيل جديد: 4 ملايين جنيه وشحن وموافقات

"بعد الخميس".. حكاية فيلم شارك فيه طلعت زكريا ولن يراه

"بعد الخميس".. حكاية فيلم شارك فيه طلعت زكريا ولن يراه

هدايا وطوابع تذكارية وعطلة.. هكذا تحتفل الدول باليوم العالمي للبريد

هدايا وطوابع تذكارية وعطلة.. هكذا تحتفل الدول باليوم العالمي للبريد

من هو الدكتور منصور عبد الوهاب الذي استعان به إياد نصار في "الممر"؟

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في 12 معلومة.. أبرز تطورات بدء الأعمال الإنشائية لمترو الهرم

في 12 معلومة.. أبرز تطورات بدء الأعمال الإنشائية لمترو الهرم

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