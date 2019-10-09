قالت الدكتورة غادة علي مدير إدارة صيدليات مستشفيات الإدارة المركزية التابعة لوزارة الصحة، إنّ الاستخدام غير الرشيد للمضادات الحيوية، يفقدها دورها في العلاج الآمن، لافتة إلى الخطة القومية لمكافحة المضادات الميكروبية التي تم اعتمادها في نوفمبر الماضي بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية وشملت 4 محاور.

وتابعت علي في كلمتها بمؤتمر "إطلاق البرنامج المصري لإدارة مضادات العدوى"، أنّ الإدارة المركزية تحدد الاستخدامات المختلفة المضادات الحيوية، إذ أجريّ مسحا مقطعيا في 9 محافظات واستطعنا معرفة المضادات الحيوية الأكثر استخداما واستجابة الأطباء للتعامل مع الخطة التي وضعتها الإدارة المركزية.