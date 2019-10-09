قال الدكتور رضا حسين كامل أستاذ أمراض الأنف والجيوب الأنفية بكلية طب القاهرة، ورئيس الجمعية المصرية للأنف، إنّ اكتشاف المضادات الحيوية هو الحدث الأكبر في ميدان الطب الحديث، إذ إنّها تقاوم البكتريا وتساعد في الشفاء من كثير من الأمراض المعدية الخطيرة، مثل الالتهاب الرئوي، خاصة لدى الأطفال وكبار السن بعد أن ظل من الأمراض المستعصية على مدى حقبة طويلة.

وتابع كامل خلال كلمته في مؤتمر إطلاق البرنامج المصري لإدارة مضادات العدوى، الذي يقام تحت رعاية وزارة الصحة والسكان، أنّ بعض أنواع العدوى تبدو بسيطة مثل التهاب اللوزتين، لكنها تسبب مضاعفات خطيرة مثل القصور في عضلة القلب أو بتر أحد أطراف الجسد.

وأضاف الطبيب أنّ الالتهاب الرئوي يحصد أرواح 30% من الأطفال، كما تشير منظمة الصحة العالمية إلى أنّ أمراض العدوى البكتيرية قد تؤدي إلى ارتفاع وفيات البالغين بنحو 10 ملايين حالة وفاة بحلول العام 2050 حال لم يتم السيطرة عليها.