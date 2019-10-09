يحضر الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم برئاسة الدكتور علي عبدالعال، إلى جانب وزيري الري والخارجية، إذ تشهد الجلسة عرض الحكومة لبيان مهم لتوضيح بعض الحقائق بشأن مفاوضات سد النهضة الإثيوبي.

ووجّه عبدالعال أعضاء المجلس بالابتعاد عن مقاعد الوزراء ورئيس الوزراء، قائلا: "أنا مش عارف امبارح تنتقدوا الحكومة والنهارده ملفوفين حولها".

واستمع مجلس النواب إلى بيان الحكومة بعنوان "مصر تنطلق .. ويستمر العمل" الذي ألقاه مدبولي على البرلمان أمس، وتضمن شرحا للأوضاع الاقتصادية للدولة وإجراءات الحماية الاجتماعية التي اتخذتها.