انتشال جثة ربة منزل غارقة في نهر النيل بالقناطر

تمكنت قوات الإنقاذ النهري بالقناطر الخيرية من انتشال جثة ربة منزل عثر على جثتها غارقة في نهر النيل بالقناطر، وترتدى ملابسها كامله وفى يدها مصوغات ذهبية، وجري نقل الجثه إلى المستشفى وتولت النيابة التحقيق.

تلقى اللواء طارق عجيز مدير الأمن، إخطارا من المقدم محمد عشماوي رئيس مباحث مركز القناطر، بالعثور على جثة ربة منزل طافيه في مياه النيل بالقناطر. انتقل على الفور، العقيد ياسر منصور مدير شرطة المسطحات، وجرى اتشال الجثة، وتبين أنها لربة منزل تدعى "ش.ا.م " 29 سنة، وترتدي ملابسها كاملة ولا توجد بها أي إصابات خارجية وترتدي في يدها مصوغات ذهبية وفي رقبتها سلسلة فضة. جري نقل الجثة إلى مستشفى القناطر العام وتولت النيابة التحقيق.