خضع الكاتب الصحفي علاء ثابت رئيس تحرير جريدة الأهرام، لجراحة ناجحة بالعين اليمنى، أمس، أجراها الدكتور محمد مغازي محجوب أستاذ طب وجراحة العيون بطب عين شمس.

وغادر ثابت المستشفى على أن يقضي فترة نقاهة، مع إشراف طبي لمدة أسبوع.