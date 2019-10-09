ألقت قوات الأمن بالجيزة، القبض على عامل لاتهامه بالتحرش بطفلة عمرها 5 سنوات بمنطقة أوسيم، واعترف المتهم بالاعتداء على الطفلة ومحاولة التحرش بها.

وذكرت التحريات والتحقيقات، التي جرت تحت إشراف اللواء محمد الشريف، مساعد أول وزير الداخلية لأمن الجيزة، أن بداية الواقعة كانت بورود بلاغ من ياسر 30 سنة، سباك، ومقيم بأوسيم، وصحبته ابنته منة 5 سنوات، لتضرره من المدعو أحمد 32 سنة، عامل ومقيم بذات العقار.

واتهم الأب العامل باستدراج ابنته والتحرش بها وإحداث إصابات بأماكن حساسة بجسمها.

وجرى ضبط المتهم واعترف بارتكابه الواقعة. وأمر اللواء محمود السبيلى مدير الإدارة العامة للمباحث، بتحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة للتحقيق.