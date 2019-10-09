دعا رئيس الجمهورية العراقي برهم صالح، اليوم، إلى إجراء تحقيق عادل في الاعتداءات على المتظاهرين والقوات الأمنية ودعم محكمة النزاهة لمعاقبة الفاسدين.

وأشار صالح - خلال استقباله رئيس مجلس القضاء الأعلى فائق زيدان، وفق بيان لرئاسة الجمهورية العراقية - إلى ضرورة التحقيق في جرائم الاعتداء على المتظاهرين والقوات الأمنية وإطلاق الرصاص الحي خلال الاحتجاجات الأخيرة، مشددا على محاسبة المسؤولين عن إراقة الدم العراقي.

وناقش اللقاء كذلك أهمية دور القضاء العراقي وتحديدا المحكمة المختصة بقضايا النزاهة وأهمية تفعيل دور الادعاء العام لحسم ملفات الفساد ومعاقبة المتجاوزين على المال العام، فضلا عن بحث السبل المتخذة لفرض سلطة القانون بما يسهم في الحفاظ على أرواح المواطنين والممتلكات العامة.

وأشاد الرئيس العراقي، بالدور الفعال للقضاء واستقلاليته الكاملة بترسيخ مبادئ العدالة، مشيرا إلى أهمية التعاون والتنسيق بين السلطات الثلاث لاستكمال الإجراءات القانونية المتعلقة بتنفيذ مطالب المتظاهرين المشروعة، وحفظ الأمن وحماية الدستور.