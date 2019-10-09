محلل سياسي: أوروبا لم تحسم موقفها من العدوان التركي على سوريا

علق المحلل السياسين، طارق عجيب، على إعلان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بالعدوان على مناطق من شمال سوريا بحجة ضرب حزب العمال الكردستاني.

وقال "عجيب"، خلال مداخلة هاتفية له على فضائية "إكسترا نيوز"، إن الاتحاد الأوروبي ليس لديه مواقف أو تصريحات حاسمة، مشيرا إلى أن المواقف الدولية لا تأتي بالسرعة المطلوبة أو رد رادع، وإنما ينتظرون مواقف الدول الكبرى، وخاصة أن العملية مبيته من المحتل التركي، ولا تستطيع أي دولة اتخاذ موقف قبل وجود حدث.

وأكد المحلل السياسي، أنه لا يمكن للاتحاد الأوروبي اتخاذ موقف بناء على التهديد، وعندما يترجم التهديد بالإحتلال يوجد تداعيات دبلوماسية وسياسية في الحكومات الأوروبية لاتخاذ موقف والضغط على الأتراك، ويحتاج هذا إلى وقت.

وأعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الأربعاء، بدء العملية العسكرية شمال شرقي سوريا، لاستهداف ما وصفه بـ"التنظيمات الإرهابية"، بحسب زعمه.

وقال أردوغان إن العملية العسكرية التركية، والذي أسماها "نبع السلام" تستهدف تنظيمي "داعش" و"بي كا كا" الإرهابيين، حيث تنبثق الأخيرة من حزب العمال الكردستاني الذي تحظره تركيا.

وشنت مقاتلات حربية تركية، ظهر اليوم الأربعاء، غارات على منطقة رأس العين الحدودية في شمال سوريا، بعد وقت قصير من إعلان أردوغان بدء عملية تركيا العسكرية ضد المقاتلين الأكراد.