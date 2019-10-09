سناتور أمريكي: الكونجرس سيجعل أردوغان يدفع الثمن غاليا جدا

أعلن السناتور الجمهوري ليندسي جراهام، اليوم، أن الكونجرس سيجعل الرئيس التركي رجب طيب أردوغان "يدفع غاليا جدا" ثمن هجومه على القوات الكردية المتحالفة مع الولايات المتحدة في شمال سوريا، وكتب السناتور المعروف بدعمه للرئيس دونالد ترامب "لنصلي من أجل حلفائنا الأكراد الذين تم التخلي عنهم بشكل معيب من قبل إدارة "ترامب"، مضيفا "سأقوم بكل الجهود في الكونجرس لجعل أردوغان يدفع الثمن غاليا جدا".

من جانبها، أعلنت قوات سوريا الديموقراطية، اليوم، سقوط "إصابات" في صفوف المدنيين جراء القصف التركي الذي طال مناطق عدة في شمال سوريا، قائلة على حسابها بموقع التدوينات القصيرة تويتر، إن الطائرات التركية تشن قصف عنيف على مواقع عسكرية ومدنية في قرى في (مناطق) تل أبيض وسري كانيه (رأس العين) والقامشلي وعين عيسى.

وأعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الأربعاء، بدء العملية العسكرية شمال شرقي سوريا، لاستهداف ما وصفه بـ"التنظيمات الإرهابية"، بحسب زعمه.

وقال أردوغان إن العملية العسكرية التركية، والذي أسماها "نبع السلام" تستهدف تنظيمي "داعش" و"بي كا كا" الإرهابيين، حيث تنبثق الأخيرة من حزب العمال الكردستاني الذي تحظره تركيا.

وشنت مقاتلات حربية تركية، ظهر اليوم الأربعاء، غارات على منطقة رأس العين الحدودية في شمال سوريا، بعد وقت قصير من إعلان أردوغان بدء عملية تركيا العسكرية ضد المقاتلين الأكراد.