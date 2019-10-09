اقتربت نسبة التأييد للمرشحة للرئاسة الأمريكية إليزابيث وارن للمرة الأولى أمس الثلاثاء بشكل كبير من نسبة نائب الرئيس السابق جو بايدن في استطلاعات الرأي للانتخابات التمهيدية للحزب الديموقراطي، وذلك بعد صيف شهد صعوداً تدريجياً لعضو مجلس الشيوخ الديموقراطية، وبعدما كان في الطليعة بفارق كبير في أبريل، انخفضت نسبة تأييد جو بايدن البالغ 76 عاماً حتى تساوت تقريباً مع نسبة تأييد وارن البالغة 70 عاماً، وفق استطلاعات الرأي التي أعدها موقع "ريل كلير بوليتيكس".

وسجلت وارن 26.6% في نوايا التصويت للدورة الأولى للانتخابات التمهيدية في الحزب الديموقراطي، مقابل 26.4% للمرشح الوسطي بايدن، وتراكمت خلال الصيف الشكوك حيال بايدن، الذي كان نائباً للرئيس السابق باراك أوباما، بسبب هفوات ارتكبها، وورد اسمه في قضية أوكرانيا التي استدعت تحقيقاً بشأن بدء إجراءات عزل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء الفرنسية "فرانس برس".

ونشر بايدن مؤخراً قيمة تبرعات لحملته في الربع الثالث من العام بلغت 15.2 مليون دولار، أدنى بكثير من قيمة التبرعات لمنافسته التي بلغت 24.6 مليون دولار، أما المرشح بيرني ساندرز، الثالث باستطلاعات الرأي مع نسبة 14.6%، فقد بلغت قيمة التبرعات لحملته خلال الفترة نفسها 25.3 مليون دولار، وتعرض ساندرز السناتور المستقل البالغ 78 عاماً مؤخراً لأزمة قلبية.

وأعلن أمس الثلاثاء عند خروجه من موعد مع طبيب القلب أنه يريد تغيير طبيعة حملته قليلاً، والتأكد من أن لديه القوة للقيام بما يتعين، موضحا أن ذلك يعني عقد اجتماعين بدلا من أربعة في اليوم، وقد يشكل ذلك خبراً جيداً لإليزابيث وارن التي تنتمي كما وساندرز للجناح اليساري للحزب الديموقراطي.

ويتواجه المرشحون الإثني عشر الرئيسيين في 15 أكتوبر في رابع مناظرة للانتخابات التمهيدية الديموقراطية تعقد في ولاية أوهايو، وأعلن الحزب الديموقراطي الثلاثاء أن المناظرة الخامسة ستعقد في 20 نوفمبر في ولاية جورجيا.