لقيت طالبة بالمرحلة الثانوية، مصرعها، صدمها قطار قرب مزلقان الشادر بمركز الواسطى شمال بني سويف، أثناء مرورها من مكان غير مخصص للعبور.

تلقى اللواء زكريا صالح، مدير أمن بني سويف، إخطارا من مأمور مركز شرطة الواسطى، يفيد باستقبال المستشفى المركزي، جثة طالبة تدعى (ضحى ص. م.- 18عاما) مقيمة قرية زاوية المصلوب دائرة المركز، إدعاء حادث قطار.

وتبين من التحريات الأولية أنه أثناء محاولة المتوفاة عبور شريط السكك الحديدية قرب مزلقان الشادر ببندر الواسطى من مكان غير مخصص للعبور، اصطدم بها القطار رقم 165 القادم من أسيوط تجاه القاهرة، ما أدى لوفاتها.

وكشفت التحريات أنه بسؤال والدة المتوفاة وتدعى (نجاة ع. م.- 50 عاما- مُدرسة)، مقيمة بذات العنوان، قررت أنه أثناء محاولة نجلتها عبور شريط السكك الحديدية اصطدم بها أحد القطارات ما أدى لوفاتها، ولا تتهم أحدا بالتسبب في الوفاة.

تحرر المحضر رقم 19140 جنح مركز الواسطى، وأخطرت النيابة.