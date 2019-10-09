أعلن المرصد السوري لحقوق الإنسان، عن نزوح آلاف المدنيين جراء العدوان التركي على شمال سوريا.

وأفاد المرصد أن العدوان التركي على مناطق سيطرة المقاتلين الأكراد في شمال شرق سوريا دفع آلاف المدنيين إلى النزوح، وقال مدير المرصد رامي عبد الرحمن لوكالة فرانس برس إن "النازحين من منطقة رأس العين يتوجهون جنوبا نحو مدينة الحسكة، فيما يفر سكان قرى منطقة تل أبيض إلى المدينة" التي بقيت بمنأى من القصف.

وأعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الأربعاء، بدء العملية العسكرية شمال شرقي سوريا، لاستهداف ما وصفه بـ"التنظيمات الإرهابية"، بحسب زعمه.

وقال أردوغان إن العملية العسكرية التركية، والذي أسماها "نبع السلام" تستهدف تنظيمي "داعش" و"بي كا كا" الإرهابيين، حيث تنبثق الأخيرة من حزب العمال الكردستاني الذي تحظره تركيا.

وأصدرت وزارة الخارجية، في بيان، اليوم، إدانة مصر بأشد العبارات العدوان التركي على الأراضي السورية.

وأضاف البيان أن تلك الخطوة تُمثل اعتداءً صارخاً غير مقبول على سيادة دولة عربية شقيقة استغلالاً للظروف التي تمر بها والتطورات الجارية، وبما يتنافى مع قواعد القانون الدولي.

وأكد البيان على مسئولية المجتمع الدولي، ممثلاً في مجلس الأمن، في التصدي لهذا التطور بالغ الخطورة الذي يُهدد الأمن والسلم الدوليين، ووقف أية مساعٍ تهدف إلى احتلال أراضٍ سورية أو إجراء "هندسة ديمغرافية" لتعديل التركيبة السكانية في شمال سوريا.