أكد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، أن هناك مشروعات للترابط والتكامل مع الأشقاء الفلسطنيين في الفترة المقبلة، مرحباً بزيارة "أخيه" محمد أشتيه رئيس مجلس وزراء دولة فلسطين الشقيقة والوزراء المرافقين له، الرسمية للقاهرة، واصفاً مصر بأنها "بلدهم الثاني".

وأضاف "مدبولي"، في تصريحات صحفية على هامش استقباله رئيس الوزراء الفلسطيني اليوم، أن "اليوم هو يوم سعيد جداً في ظل زيارة الأشقاء الفلسطنيين لمصر"، موضحاً أنه ووزراء بلاده منذ قدومهم أول أمس، كان هناك لقاءات عديدة مع الوزراء والمسئولين المصريين لمناقشة مختلف موضوعات التعاون.

ولفت رئيس الوزراء، إلى أن المباحثات التي جرت بينه وبين نظيره الفلسطيني بحضور عدد من الوزراء اليوم، ناقشت قضايا سياسية، واقتصادية من حركة التجارة بين البلدين، ومشروعات في الطاقة والربط الكهربي، ومجالات التعليم العالي والبحث العلمي، والزراعة، والصحة.

ووصف "مدبولي"، الزيارة بأنها فرصة جيدة جداً للتوافق على العديد من النقاط بين الجانبين على أن تُفعل في أقرب فرصة، موضحاً أنه أصدر تكليفاً خاصة لكل وزير من وزراء حكومته للتعاون مع نظيره الفلسطيني، وأنه وشقيقه رئيس وزراء دولة فلسطين سيتابعون تنفيذ هذا التكليف على أرض الواقع.