أكد الدكتور محمد اشتيه، رئيس وزراء فلسطين، أن زيارته و10 وزراء من بلاده لمصر ناجحة بكل المقاييس، موضحاً أنهم كانوا بين "أهلهم وإخوتهم المصريين" بتوجيه من الرئيس الفلسطيني محمود عباس أبو مازن، ورعاية كريمة من الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وأضاف "اشتيه"، في تصريحات له عقب لقائه بالدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء اليوم، أن الوزراء العشرة التقوا بنظرائهم من المصريين، وجرى الاتفاق على أوجه تعاون كثيرة، مضيفاً: "مصر لديها الكثير مما تقدمه بالفعل للشعب الفلسطيني، وهناك احتياج كبير لمصر في القضية الفلسطينية، فنتعلم من التجربة المصرية في التجارة والزراعة والاستثمار، وتجربة الدكتور مدبولي نفسه في المدن الجديدة والمساكن الشعبية".

ولفت إلى أن مصر طالما رعت الوطنية الفلسطينية، وترعى نضال الشعب الفلسطيني على مدار التاريخ، وأن بلاده تحتاج مصر أكثر من أي وقت مضى.

وأوضح أنهم لمسوا في زيارتهم لمصر روح تعاون في القضايا المتعلقة برفع المعاناة عن أهالي قطاع غزة، وزيادة التجارة بين البلدين، واصفاً زيارته بـ"الناجحة بكل المقاييس".

وأضاف: "وجدنا في المصريين حب فلسطين؛ فهم قدموا ما يستطيعوا للفلسطنيين، وفتحت مصر أبوابها في التعليم والصحة والزراعة، واتفقنا على فتح أبوابنا للبضائع المصرية".

وأشار إلى أنه زار دول عربية قبل مصر، وأن فلسطين حالياً في مرحلة متعلقة بـ"الانفكاك عن الاحتلال"، ومن ثم تتجه للعمق العربي، مضيفاً: "مصر عمق العمق".

وشدد على أنهم حصلوا على كل الدعم الممكن من مصر بما يمكن الاقتصاد الفلسطيني، من النهوض في مواجهة الدولة المحتلة، ومن أجل إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة.

وأكد على بذل مصر لجهد كبير في المصالحة، وأن الفلسطنيين سيذهبون لانتخابات عامة تنهي الانقسام.

واختتم تصريحاته قائلاً: "أتمنى لمصر الخير وأوجه التحية لكل مصري ومصرية لأن فلسطين في قلب كل واحد فيكم".