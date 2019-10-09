ترأست الدكتورة بثينة كشك، وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، اليوم الأربعاء، لجنة الموارد البشرية بالمديرية للعام 2019، المقابلات الشخصية للمتقدمين لشغل وظيفة مدراء ووكلاء مدارس إدارة مطوبس التعليمية، وتقدم لشغل وظيفة مدير مدرسة وكيل 55 متقدما.

وكان الدكتور إسماعيل عبدالحميد طه، محافظ كفر الشيخ، شكل لجنة ترأستها "كشك" لاختيار القيادات الإشرافية بالمديرية والإدارات التعليمية والمدراس، وإجراء المقابلات الشخصية معهم، وتضم في عضويتها كل من الدكتور طارق عمارة رئيس مجلس الأمناء، ونائب رئيس مجلس الأمناء على مستوى الجمهورية، وعميد معهد الخدمة الاجتماعية، والدكتور سمير عبدالحميد القطب، رئيس قسم أصول التربية بكلية تربية كفر الشيخ، وإيمان الأودن، مدير عام الإدارة العامة للخدمة المدنية بالتنظيم والإدارة، وحسني ندا، مدير عام بالشئون القانونية بالمحافظة.

كما تضم اللجنة علاء فوقي مدير عام بالتفتيش المالي والإداري بالمحافظة، وإبراهيم عبدالفتاح خضر، مدير عام الشئون المالية والإدارية بمديرية التربية والتعليم، وسلامة الويشي، مدير التعليم العام، ومحمد غانم مدير الشئون القانونية بالمديرية، وأمانة سر محمد عبدالوهاب، مدير إدارة تنسيق الوظائف الإشرافية، وأعضاء إدارة التنسيق ياسر السعدني، وعبدالفتاح نصار.