تابع اللواء أحمد إبراهيم، محافظ أسوان، الجهود الجارية لإصلاح الكسر المفاجئ في خط الطرد الرئيسي للصرف الصحي الرابط محطة الرفع ببركة الدماس بمحطات المعالجة الثلاثية بكيما، بقطر 500 مللي من مواسير الزهر القديم، وهو الذي أدى إلى تعرض طريق السماد لطفح وتدفق مياه الصرف، ومنه إلى الشوارع الجانبية ما أعاق حركة المشاه والحركة المرورية بالمنطقة الواقعة أمام مزلقان السيل.

ووجه المحافظ رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة أسوان بالتواجد الميداني على أعمال الإصلاح، والتي تجرى بواسطة فرق الصيانة التابعة لشركة مياه الشرب والصرف الصحي بإشراف فني من المهندس محمد علي، رئيس قطاع الصرف الصحي بالشركة.

وقال "علي" إنه تم شفط تراكمات المياه من خلال الدفع بأكثر من 6 سيارات، وبالتالي تم تجفيف الطريق بالكامل من المياه لإعادة الحركة المرورية، وجار العمل حالياً لإصلاح الكسر، لافتا إلى أنه لم يتم قطع مياه الشرب من هذه المنطقة والمناطق المجاورة لبعد خط الطرد عن أى خطوط رئيسية للمياه.