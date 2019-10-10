علق وزير التربية والتعليم على قرار الوزارة بإقالة 1000 مدرس ممن ينتمون للجماعات الإرهابية، قائلا إن الوزارة تدرس ملفات المقالين منذ عامين ونصف، لافتا إلى أنهم أحد المشكلات المتراكمة في نظام التعليم.

وأكد خلال لقاء مع الإعلامي رامي رضوان في برنامج "مساء dmc" المذاع عبر فضائية "dmc"، خطورة اختراق أفراد من ذوي الأفكار المتطرفة أو غير الأكفاء في المجال التربوي، مشيرًا إلى مسئوليتهم الخطيرة تجاه الطلاب.

وأكد الوزير أن الوزارة حصلت على وقت كافٍ لدراسة الموضوع قبل إعلانه، والتأكد من انتماء الشخصيات للجماعات الإرهابية، موضحا أن بعضهم حصل على أحكام قضائية وتورط في قضايا العنف والإرهاب: "أخدنا الوقت الكافي عشان منظلمش حد"، مؤكدًا أن هذه أول موجة للتطهير.

وتابع: "مهتمين جدا بمتابعة أداء المعلم لأن مسئوليته تقضي بأن أفكاره تكون معتدلة، والهوية المصرية تبقى واضحة، وأي خروج عن هذا بنفعل القانون لأن المسئولية بتاعتنا إننا لا نتركهم مع أطفالنا".