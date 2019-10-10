أرجع وزير التربية والتعليم قرار الوازرة طرح مسابقة لتعيين 120 ألف مدرس، لوجود عجز 360 ألف معلم تحتاجهم المدارس.

وأكد الوزير، خلال لقاء مع الإعلامي رامي رضوان في برنامج "مساء dmc" المذاع عبر فضائية "dmc" أن العجز في المعلمين يصل لـ360 ألف معلم مشيرًا أن العملية التعليمية تشهد زيادة قدرها 700 ألف طالب كل عام.

وأوضح الوزير أن وزارة التربية والتعليم وفرت ميزانية لتعيين 120 ألف معلم مشددًا أن هذا التمويل من خارج الموازنة العامة للدولة وأن الوزارة وفرته من مواردها الذاتية.

وأكد أن الوزارة ستبدًا في سد العجز بعدما تم حصر العجز على مستوى الجمهورية مشددًا على أن التعيين والتثبيت غير متاح حاليًا "مضطرين نعمل عقود مؤقتة لحل القضية وموعدناش اللي قدموا قبل كده بالتثبيت ومضوا على كده ومطالبات التثبيت بتوصل للتظاهر" مضيفًا "إحنا قولنا عقد مؤقت والضغط مش هيجيب نتيجة".

وعن مسابقة اختيار المعلمين: "مفيهاش عنصر بشري مطلقًا" مشددًا على أن البوابة تتختار بناء على الكفاءة، وأنها تستخدم الذكاء الاصطناعي في اختيار المعلم، لافتًا إلى أن وزارته أول وزارة تتعرض لمسألة العجز في المدرسين بهذه الجرأة.