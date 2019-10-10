"التعليم" عن تأخر الكتب الدراسية: السوشيال ميديا عاملاها قضية أمن قومي

قال الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، إن مواقع السوشيال ميديا تعطي إيحاء أن مشكلة شخص واحد هي مشكلة قومية.

وأضاف شوقي، ردا على شكاوى بعض أولياء الأمور من تأخر الكتب المدرسية، خلال استضافته ببرنامج "مساء dmc" الذي يقدمه الإعلامي رامي رضوان على شاشة "dmc"، أنه ليس هناك مشكلة كبيرة خاصة بكتب المدارس، مشيرا إلى أن إدارة الكتب تعمل على 220 مليون كتاب كل عام وهي منظومة هائلة سواء تأليف أو طباعة أو توزيع.

شوقي: نطبع 220 مليون كتاب سنويا.. ووزعنا 95% من المستهدف

وتابع أن ما خرج من المخازن للمدارس 95% من المستهدف والمتبقي 5% فقط أو أقل، وهي مشكلات تأتي من المنظومة من أسفل سواء من المحافظات أو الإدارات أو المدارس أو المخازن وتصل الوزارة منها شكاوى ويتم حلها في الحال.

شوقي: العام المقبل لن نطبع كتبا للثانوية العامة.. والمرحلة بالكامل ستكون رقمية

واستطرد أن المنظومة زادت تعقيدا أكتر لأن بها جزءًا في نظام التعليم الجديد، "حوالي 6 مليون طالب بيتعملهم كتب جديدة يعني تقريبا 30 مليون كتاب مختلفين في طريقتهم عن الباقي، وتوزيع الكتب ماشي بشكل جيد، والسنة اللي جيه مش هنطبع ولا كتاب في المرحلة الثانوية لأن كلها هتكون رقمية وهنوفر الفلوس اللي كانت بتندفع في دا بخلاف التغير الملحوظ في إدارة الكتب الفترة المقبلة وتغيير المنظومة من الجذور".