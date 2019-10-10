وزير التعليم يقر قواعد ترقية وزيادات المعلمين: كله مرهون بالشغل

قال الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، إن كل ما يتعلق بالمعلمين في المستقبل من حوافز ومزايا سيرتبط بالتنمية المهنية ودرجة التدريب والمنتج الخاص بهم.

طارق شوقي: تعليم الطلاب ونسب نجاحهم مؤشر جودة المعلم

وأضاف شوقي، خلال استضافته ببرنامج "مساء dmc" الذي يقدمه الإعلامي رامي رضوان على شاشة "dmc"، أن الوزارة ستقيس مدى جودة شرح المعلم عن طريق منتجه وهو تعليم الطلاب ونسبة نجاحهم.

وتابع أن وظيفة المعلم ليست مجرد وظيفة روتينة ومقاييس المعلم هي ما يتم بحثه، و"فيه ورش عمل فيها عمداء كليات التربية من جميع الجامعات وخبراء التعليم والمجالس الاستشارية للمشاركة في وضع الخطط التطويرية".

وتابع: "فيه طفرة كبيرة جدا في طريقة اختيار وترقية وتنمية مهارات التعليم وعملنا دعوة للتطوع في هذا الأمر مفتوحة للجميع وبعد التدريب هنقدر نستفيد منهم في تربية الطلاب".