قال الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، إن المناهج الدراسية من أهم المحاور التي تعمل عليها الوزارة، لافتا أنها تبنى من جديد.

وأضاف الوزير، خلال استضافته ببرنامج "مساء dmc" الذي يقدمه الإعلامي رامي رضوان، عبر شاشة "dmc"، أن الوزارة وضعت استراتيجية خاصة لتطوير المناهج، ووضعت أنشطة مخصوصة للمدارس اليابانية ونظام إدراة التعلم الموجود على بنك المعرفة.

لدينا 400 ألف إداري بالمدارس ومليون و300 ألف معلم

وتابع: "الوزارة بها 400 ألف إداري على الأقل، ومديري مديريات ندربهم على كيفية ترشيد الموارد، وكذلك على تنظيم المسابقات المحلية".

وأشار إلى أن الوزارة بها مليون و300 ألف معلم، ويجري حاليا تدريب معلمي الصفين الأول والثاني الثانوي كي يتكيفون مع المناهج الجديدة، كذلك يتم تدريب معلمي رياض الأطفال.

وأردف: "في 800 ألف معلم دخلوا شبكة (المعلمون أولا)، وهو تدريب ضخم جدا، وسيتم التعامل معهم بشكل مؤسسي بعد وضع إطار الكفاءات".