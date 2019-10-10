فسر الدكتور كريم العمدة الباحث في الشأن الاقتصادي، تقدم مصر للمركز 93 عالميًا من بين 141 دولة شملها تقرير التنافسية العالمية، الصادر أمس، عن المنتدى الاقتصادي العالمي، وذلك بعد أنَّ كانت فى المركز 118 آخر 3 سنوات، ما يؤكّد نجاح برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي بدأته مصر قبل 3 سنوات.

وأضاف "العمدة"، في مداخلة هاتفية مع برنامج "صباح الخير يا مصر"، المعروض على شاشة القناة الأولى، أنَّ هذا التقرير والذي يصدر كل 3 سنوات، هو مؤشر يقيس الإجراءات والسياسيات التي تقوم بها الدول لترويج لقطاعتها الاقتصادية المختلفة، ويوضح مدى استفادتها من مواردها الداخلية في تدعيم اقتصادها.

وتابع: "تقدم مصر في تقرير التنافسية العالمية؛ يؤكّد تحسن المؤشرات الاقتصادية، والبنية التحيتة والصحة والمطارات والمشروعات القومية، والتحول الرقمي، والتطور التكنولوجي، وحجم السوق، مبينًا أنَّ مصر حققت تقدمًا في أغلب تلك المؤشرات التي تناولها التقرير.

وتابع أنَّ مصر اتخذت الكثير من الإجراءات لتحسين الشمول المالي والتحول الرقمي، ودعم الاستثمار، وزيادة كفاءات الخدمات الحكومية، ومكافحة الفساد، كلها سياسيات وإصلاحات تصب في مصلحة الدولة والمواطنين، مبينًا أن كل هذه الخطوات أيضا تنعكس بصفة عامة على تحسين المؤشرات المالية للدولة.