أصيب وزير الأمن الإندونيسي ويرانتو، اليوم، بجروح في عملية طعن نفذها "متطرف بايع تنظيم "داعش" الإرهابي، في منطقة بانتن.

وقال المتحدث باسم الشرطة ديدي براسيتيو: "اقترب شخص منه وهاجمه، وأصيب ويرانتو وقائد الشرطة المحلي بجروح"، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء الفرنسية "فرانس برس".

It looks like Wiranto's aide/security guard managed to stop the perpetrators just before he reached Wiranto



The attack occurred when Wiranto just got out of the car to board a helicopter to Jakarta pic.twitter.com/GraG4jbAon