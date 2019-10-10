أصيب وزير الأمن الإندونيسي ويرانتو، اليوم، بجروح في عملية طعن نفذها "متطرف بايع تنظيم "داعش" الإرهابي، في منطقة بانتن.

وقال المتحدث باسم الشرطة ديدي براسيتيو: "اقترب شخص منه وهاجمه، وأصيب ويرانتو وقائد الشرطة المحلي بجروح"، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء الفرنسية "فرانس برس".

It looks like Wiranto's aide/security guard managed to stop the perpetrators just before he reached Wiranto



The attack occurred when Wiranto just got out of the car to board a helicopter to Jakarta pic.twitter.com/GraG4jbAon — JATOSINT (@Jatosint) October 10, 2019

وأشار المتحدث باسم الشرطة ديدي براسيتيو، إلى توقيف رجل وامرأة، فيما قالت وسائل الإعلام إن الوزير نقل إلى المستشفى، وفقا لما ذكرته قناة "الحرة" الإخبارية.

Another video, police managed to caught the perpetrators



Video from @ana_khoz pic.twitter.com/751E1GaySL — JATOSINT (@Jatosint) October 10, 2019

وكانت السلطات الأمنية في ماليزيا اعتقلت في آواخر سبتمبر الماضي، 15 شخصا، معظمهم من إندونيسيا، للاشتباه في صلتهم بتنظيم داعش الإرهابي.

وذكر رئيس وحدة مكافحة الإرهاب بالشرطة الماليزية أيوب خان مايدين، في بيان، أن المشتبه بهم اعتقلوا في عدة مداهمات في أنحاء متفرقة من البلاد بين يوليو وسبتمبر.

ومن بين المعتقلين إندونيسي عمره 25 عاما يعمل في زراعة النخيل بولاية صباح في بورنيو، تعتقد الشرطة أنه عاون 5 أفراد من أسرة واحدة نفذوا هجوما انتحاريا على كنيسة في جولو بجنوب الفلبين في ديسمبر 2018، وفقا لما ذكرته قناة "سكاي نيوز عربية" الإخبارية.

اعتقال 13 إندونيسيا وماليزيا في مداهمات للاشتباه في دعمهم التنظيم الإرهابي

وقالت الشرطة، إنها اعتقلت 13 إندونيسيا آخرين وماليزيا في مداهمات منفصلة للاشتباه في قيامهم بأنشطة لدعم "داعش" الإرهابي، تشمل الترويج لأيديولوجية التنظيم وتجنيد أعضاء جدد عبر وسائل التواصل الاجتماعي، بهدف شن هجمات في البلدين.

جدير بالذكر، أن ماليزيا شهدت حالة تأهب قصوى منذ يناير 2016 عندما نفذ مسلحون موالون لداعش سلسلة هجمات في العاصمة الإندونيسية جاكرتا.