تستعرض الوطن سعر الريال السعودي في عدد من البنوك الحكومية والخاصة، اليوم الخميس الموافق 10 أكتوبر الحالي، وجاء سعر الريال السعودي كالتالي:

سعر الريال السعودي في بنك عودة

سجل سعر الريال السعودي في بنك عودة نحو 4.33 جنيه للشراء، و4.36 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك مصر

سجل سعر الريال السعودي في بنك مصر نحو 4.31 جنيه للشراء، و4.35 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك قناة السويس

سجل سعر الريال السعودي في بنك قناة السويس نحو 4.32 جنيه للشراء، و4.36 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك المشرق

سجل سعر الريال السعودي في المصرف المتحد نحو 4.31 جنيه للشراء، و4.36 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في البنك الأهلي المصري

سجل سعر الريال السعودي في البنك الأهلي المصري نحو 4.31 جنيه للشراء، و4.35 جنيه للبيع.