أعلن المركز الإعلامي لهيئة موانئ البحر الأحمر، تداول 275 شاحنة بضائع و101 سيارة، ويستعد ميناء سفاجا اليوم، لاستقبال السفينتين "أمانة" و"الحرية" وعلى متنهما 51 شاحنة و5 سيارات.

بينما تغادر السفينة "بوسيدون إكسبريس" وعلى متنهما 98 شاحنة و11 سيارة فيما استقبل الميناء بالأمس السفينة "بوسيدون إكسبريس"، وعلى متنها 81 شاحنة و10 سيارات، وغادرت السفينتين "أمانة و"وادي سفاجا"، وعلى متنهما 27 شاحنة و21 سيارة .

كما يشهد ميناء نويبع استقبال العبارة "أيلة" فيما شهد الميناء أمس استقبال السفينتين "أيلة" و"سينا" وعلى متنهما 15 شاحنة وسيارة، وغادرت العبارة "أيلة "وعلى متنها 3 شاحنات وسيارتين، بينما شهد ميناء الغردقة وصول وسفر العبارة "الرياض" وعلى متنها 51 سيارة.