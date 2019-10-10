اصطحبت وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، وفدا أمريكيا من أعضاء مجلسي الشيوخ والنواب عن ولاية جنوب كارولينا، في جولة بالعاصمة الإدارية الجديدة، في إطار تنفيذ تكليف الرئيس عبدالفتاح السيسي، بتنظيم زيارات للوفود الاجنبية وممثلي المؤسسات الدولية إلى المشروعات القومية الكبرى الجاري تنفيذها للتعرف بشكل مباشر وواقعي على حجم الإنجازات التي تحققت وآفاق التطوير الذي تشهده مصر في مختلف المجالات وفرص الاستثمار المتاحة في السوق المصري.

وتفقد الوفد الأمريكي، مبنى مجلس النواب تحت الإنشاء في العاصمة الإدارية الجديدة، ومسجد الفتاح العليم والذي يعتبر درة العمارة الإسلامية الحديثة، وجوهرة الإنشاءات داخل العاصمة الإدارية للدولة، ويمثل إنجازا جديدا يضاف لسلسلة إنجازات الدولة المصرية في مجال البناء والتشييد، ليصبح من أكبر المساجد في المنطقة العربية، وكاتدرائية ميلاد السيد المسيح بالعاصمة الإدارية الجديدة والتي تعد أكبر كاتدرائية في الشرق الأوسط.

وأكدت وزير الاستثمار والتعاون الدولي قوة العلاقات الاستراتيجية والاقتصادية بين مصر وأمريكا، مشيدة بدور الكونجرس في تعزيز الشراكة بين البلدين خاصة في المجال الاقتصادي، مشيرة إلى أنّ الدولة تعمل على جذب استثمارات في المشروعات القومية الكبرى التي تستجيب لاحتياجات المواطنين وتعمل على خلق فرص عمل للشباب والمرأة.

وأكد الوفد الأمريكي حرص بلاده على ضخ المزيد من الاستثمارات إلى مصر، في ظل الإصلاحات التشريعية الأخيرة التي نفذتها الحكومة المصرية، وأشاد الوفد بمشروع العاصمة الإدارية الجديدة والذي يمثل فرصة لشراكة اقتصادية كبيرة بين مصر وأمريكا.