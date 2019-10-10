"8 طعنات وعلاقة محرمة والجمع بين زوجين".. تفاصيل كشفت عنها جريمة قتل موظف داخل شقته بمنطقة العمرانية، وذكرت التحريات والتحقيقات التي جرت بمعرفة ضباط إدارة البحث الجنائي بالجيزة، ووحدة مباحث العمرانية، أن المجنى عليه قتل على يد زوجته وعشيقها "زوجها العرفي"، لاستمرار علاقتهما المحرمة، وأضافت التحريات والتحقيقات، أن المتهمة سهلت دخول زوجها العرفي إلى الشقة وقتل الزوج الرسمي.

صباح اليوم، اقتادت أجهزة الأمن بالجيزة، الزوجة وعشيقها إلى محكمة تاج الدول في إمبابة، لعرضهما على محقق النيابة لإعلانهما بقرار إحالتهما للمحاكمة الجنائية، في الاتهامات المنسوبة إليهما القتل العمد، والجمع بين زوجين للمتهمة الثانية، ومثل المتهمين امام محقق النيابة، وأصدرت النيابة قرارا بإحالتهما للمحاكمة الجنائية، امام الجنايات.

جاء قرار الإحالة بعد أن تسلمت النيابة تقرير الطب الشرعي الخاص بالضحية، وتحريات المباحث النهائية بشأن الواقعة.

العثور على جثة الزوج داخل شقته بها 8 طعنات

تفاصيل ما حدث داخل شقة العمرانية، كشفت عنه تحريات وتحقيقات الأجهزة الأمنية وجاءت كالتالي: "جاء في محضر الشرطة أنّ بداية الواقعة كانت بورود بلاغ من منطقة نصر الثورة في العمرانية، بالعثور على جثة موظف، مقتولا داخل شقته في المنطقة، وعلى الفور انتقلت قوة أمنية من المباحث، إلى مكان الواقعة، وتبيّن أنّ الجثة بها 8 طعنات متفرقة في الجسد، وبالفحص والتحري ومراجعة الكاميرات تبيّن أنّ زوجة المجني عليه استعانت بزوجها الثاني العرفي ونفذا الجريمة".

وأضافت التحريات: "عقب الانتهاء من مناظرة جثة المجني عليه، وعرضها على الطب الشرعي، لتشريحها لبيان أسباب الوفاة، تمكنت القوات من القبض على الزوجة والمتهم الثاني، بعد أنّ تمكن من الهرب إلى إحدى الشقق السكنية بالمنطقة".

تمت إحالتهما للنيابة التي أصرت قرارها السابق.