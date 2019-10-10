ضربة واحدة بعصا خشبية أودت بحياة شاب في منطقة الطالبية.. ذكرت تحريات وتحقيقات المباحث التي جرت تحت إشراف اللواء محمد الشريف مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة، أن مشاجرة نشبت بين عاطلين بسبب خلافات مالية على كمية من المخدرات، قام خلال المتهم بالتعدي بالضرب بالعصا على المجني عليه، مما أسفر عن إصابته بحالة إعياء فقام بنقله إلى الشقة "مكان سكنه"، وتركه 3 ساعات وفوجئ بوفاته، وألقي القبض على المتهم، وتمت إحالته للنيابة التي باشرت التحقيق.

وقالت تحريات المباحث، التي جرت بمعرفة إدارة البحث الجنائي بالجيزة، تحت إشراف اللواء محمود السبيلي مدير الإدارة العامة للمباحث، والعميد أسامة عبد الفتاح رئيس المباحث الجنائية لقطاع غرب الجيزة، أن بداية الواقعة كانت بورد بلاغا لقسم شرطة الطالبية، أمس، بالعثور على جثة، "أ.م.ع" 31 سنة، عاطل والسابق اتهامه في قضيتي "مخدرات، سلاح أبيض" داخل الشقة سكنه بعقار بدائرة القسم "مُقيم بها بمفرده" وبها كسر بالفك وكدمات بالوجه والرقبة وما تبين أن باب الشقة مفتوح وسلامة جميع منافذها وما قرره حاصل على دبلوم "مقيم بذات العقار" بمشاهدته للمتوفى أثناء صعوده للشقة وتبدو عليه علامات التعب.

وعلى الفور تم تشكيل فريق بحث وتحر، لكشف ملابسات الواقعة، وتبين من خلال الفحص والتحري الذى جرى بمعرفة العقيد محمد غراب وكيل مباحث الطالبية والعمرانية، والمقدم أحمد عصام رئيس مباحث الطالبية، عن تحديد مرتكب الواقعة "إ.م.ح" 26 سنة عاطل والسابق اتهامه في قضيتي "استعمال قوة وخطف أنثى، سلاح ناري" مُقيم بالمنطقة.

وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافه بمأمورية برئاسة قطاع الأمن العام أسفرت عن ضبطه، بمواجهته اعترف تفصيليا بارتكابه الواقعة.

وقرر بوجود خلاف مالي بينه والمجني عليه وتقابله معه بتاريخ الواقعة بمبنى مهجور حيث حدثت بينهما مشادة كلامية تطورت إلى مشاجرة تعدى خلالها عليه بالضرب باستخدام عصا خشبية "تم ضبطها بمكان الواقعة" فأُصيب المجنى عليه بحالة إعياء فقام باصطحابه بتوك توك إلى مسكنه وساعده في الصعود لشقته وتركه وهرب، وتم تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة التي باشرت التحقيق.