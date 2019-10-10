تقدم "الوطن" بث مباشر لحفل الإعلان عن جائزة نوبل في الأدب لعامي 2018 و2019 بعد حجم الجائزة العام الماضي بعد فضيحة الاعتداء الجنسي التي لطخت سمعة الأكاديمية السويدية.

ترجع قصة "فضيحة الأكاديمية السويدية" لـ مايو 2018 حين أعلنت الأكاديمية السويدية، إرجاء جائزة نوبل للآداب للعام 2018، وذلك للمرة الأولى منذ نحو 70 عامًا على خلفية فضيحة اغتصاب واعتداء جنسي تطال زوج عضوة في الأكاديمية.

وكانت الأكاديمية السويدية "تعتزم اتخاذ القرار وإصدار الإعلان حول جائزة نوبل للآداب للعام 2018 في الوقت نفسه عند إعلان الفائز بها عن العام 2019"، بحسب ما أعلنته "فرانس برس".

وأضافت الأكاديمية السويدية أنَّه "تم اتخاذ القرار في اجتماع أسبوعي في ستوكهولم على أساس أن الأكاديمية ليست في وضع لاختيار الفائز بعد سلسلة من مزاعم الإساءة الجنسية وفضائح الجرائم المالية"، متابعة أنَّ القرار "تم التوصل إليه في ضوء تراجع سمعة الأكاديمية حاليا وانخفاض ثقة الجمهور في الأكاديمية".