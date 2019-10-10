حضور طلابي كبير في عرض فيلم الممر احتفالا بذكرى نصر أكتوبر على مسرح جامعة القناة.

شهد مسرح جامعة قناة السويس، اليوم، عرض فيلم الممر، بحضور حشد طلابي كبير، والتي تأتي استكمالا لاحتفالات الجامعة بذكرى أعياد أكتوبر.

وقال دكتور محمد شقيدف نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب بالجامعة، أن حضور الطلاب بهذا العدد يعكس الروح الوطنية والإنتماء الذي ظهر في تفاعلهم وتصفيقهم للمشاهد الدرامية المؤثرة.

وأرسل الدكتور طارق راشد رحمي، رئيس الجامعة تقديره للطلاب، وتأكيده على دور الشباب في العبور الجديد بالوطن ومواجهة حروب الجيل الرابع.

أشرف على إعداد عرض الفيلم منار السيد مدير عام الإدارة العامة لرعاية الشباب، ومصطفى أبو سريع مدير الأسر الطلابية، وطلاب أسرة سكاف "SCUV"متطوعي قناة السويس.