أعلنت خلية الإعلام الأمني العراقي اليوم، مقتل 10 قياديين من تنظيم "داعش" الإرهابي في منطقة "سيملات" بمحافظة صلاح الدين الواقعة.

وقالت خلية الإعلام، حسبما ذكرت قناة "السومرية نيوز" الإخبارية العراقية، إن قيادة عمليات صلاح الدين تمكنت من قتل 10 إرهابيين من تنظيم داعش في منطقة "سيملات"، مشيرة إلى ضبط أحزمة ناسفة وأسلحة كانت بحوزة الإرهابيين أثناء مطاردتهم.

وأضافت خلية الإعلام، أن القوات الأمنية تمكنت من تدمير الأحزمة الناسفة من دون وقوع أي ضحايا جراء هذا الانفجار، مشيرة إلى أن الإرهابيين كانوا يختبئون في أحد الأبنية المهجورة في القرية.

فيما أعلنت وزارة الداخلية العراقية، اليوم، اعتقال خمسة عناصر من تنظيم "داعش" الإرهابي في الموصل، وقال المتحدث باسم الوزارة اللواء سعد معن - في بيان، "إن فوج طوارئ الشرطة الـ12 التابع لقيادة شرطة نينوي وبناء على مذكرات قبض قضائية ومعلومات دقيقة وتعاون المواطنين، ألقى القبض على خمسة عناصر من عصابات داعش الإرهابية"، مشيرا إلى أنه تم القبض عليهم في مناطق وأحياء: الجامعة وعدن والنهضة والزهراء في الجانب الأيسر لمدينة الموصل.