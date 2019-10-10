تسجيل الدخول

أحدث الأخبار

شاروبيم يتابع عمل"نور حياة".. ويتفقد وحدة علاج العيون المتنقلة بالمدارس

شاروبيم يتابع عمل"نور حياة".. ويتفقد وحدة علاج العيون المتنقلة بالمدارس

الصحفيين تنظم احتفالية "أم البطل" الإثنين المقبل

الصحفيين تنظم احتفالية "أم البطل" الإثنين المقبل

الوادي الجديد تستعد لمواجهة العواصف الترابية والسيول في الشتاء

الوادي الجديد تستعد لمواجهة العواصف الترابية والسيول في الشتاء

حملات إزالة ونظافة في قرى المنيا

حملات إزالة ونظافة في قرى المنيا

الجيزة تمشط أسواقها بحثا عن اللحوم الفاسدة.. وتحصّن 25 ألف رأس ماشية

الجيزة تمشط أسواقها بحثا عن اللحوم الفاسدة.. وتحصّن 25 ألف رأس ماشية

"المغازي": منع تدخين السجائر الإلكترونية في مصر

"المغازي": منع تدخين السجائر الإلكترونية في مصر

اختيارات الوطن

"س. ج".. كل ما تريد معرفته عن مسابقة 120 ألف معلم

"س. ج".. كل ما تريد معرفته عن مسابقة 120 ألف معلم

اتصالات تعلن وظائف شاغرة بـ3 محافظات.. إليك الشروط وطريقة التقديم

اتصالات تعلن وظائف شاغرة بـ3 محافظات.. إليك الشروط وطريقة التقديم

"الوطن" تلتقي أهل الطفلة روان في المستشفى: "إيه ذنبها إن أبوها بواب"

"الوطن" تلتقي أهل الطفلة روان في المستشفى: "إيه ذنبها إن أبوها بواب"

"العمارة الخضراء".. مع الحياة ضد "الحديد المسلح"

"العمارة الخضراء".. مع الحياة ضد "الحديد المسلح"

في اليوم العالمي للصحة النفسية.. دليل مستشفيات الصحة النفسية في مصر

في اليوم العالمي للصحة النفسية.. دليل مستشفيات الصحة النفسية في مصر

"حواديت على الجبهة".. رسم خريطة سيناء بإصبعيه فتحولت الصورة لأيقونة النصر

"حواديت على الجبهة".. رسم خريطة سيناء بإصبعيه فتحولت الصورة لأيقونة النصر

الأكثر قراءة

عاجل