وافق مجلس الوزراء على إطلاق الحملة القومية الشاملة الخاصة بالتوعية بمنظومة النظافة والمخلفات، التي تبدأ خلال الشهر الحالي تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي.

ووافق المجلس على التعاقد مع إحدى الشركات الإعلامية المتخصصة، للتحذير من مخاطر تفاقم أزمة المخلفات لما لها من أثر بالغ على الدولة والمجتمع، من حيث ارتفاع نسبة التلوث، وصحيا بسبب انتشار الأوبئة، واقتصاديا من حيث هدر المخلفات المتراكمة لمساحات غير مستغلة من أراضي الدولة، وبيئياً من حيث تدهور الحالة البيئية العامة.

وتهدف الحملة إلى التوعية بالحفاظ على الموارد الطبيعية ونشر الوعي البيئي، من خلال تبني بعض المبادرات التي من بينها مبادرة التشجير ونشر صناديق القمامة بالمدارس والجامعات.