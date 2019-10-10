فتحت نيابة أنقرة تحقيقات ضد نواب بحزب الشعوب الديمقراطي الكردي، ورئيساه المشاركان برفان بولدان وسيزائي تمالي، على خلفية هجومهما على العدوان التركي على سوريا وعملية "نبع السلام"، وفق ما نقلت صحيفة "زمان" التركية المعارضة.

وأعلنت نيابة أنقرة بدء تحقيقات ضد كل من جوليستان كيليتش كوتش ييت وليلى جوفان وبردان أوزتورك وسيزائي تمالي وبرفان بولدان من حزب الشعوب الديمقراطي الكردي.

وكان الرئيس المشارك لحزب الشعوب الديمقراطي الكردي سيزائي تامالي، قال إن "نبع السلام"، قبل تنفيذها في شرق الفرات "ستدفع الأجيال القادمة فاتورة هذه الكارثة"، معتبرا أن الغرض من ورائها سياسي.

وقال منتقدون للقرار إن نظام أردوغان يسعى لتكميم أفواه كل من يتكلم في المخاطر الخارجية والداخلية للعدوان على الأكراد في سوريا ولو كان هؤلاء سياسيين مهمتهم النقد والاعتراض على سياسات الحكومة.