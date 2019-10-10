عقدت اللجنة الفرعية المنبثقة من لجنة الخطة والموازنة لمتابعة تنفيذ استراتيجية 2030 وموازنات البرامج والأداء، برئاسة النائبة سيلفيا نبيل، عملها اليوم، وناقشت البرامج والمسؤوليات موزعة على الوزارات والجهات الحكومية طبقا لاستراتيجية التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030 وصولا للبرامج الفرعية لبرنامج الحكومة.

وناقشت اللجنة مع ممثلي الحكومة النموذج الجديد المقترح من وزارتي المالية والتخطيط لإعداد موازنة البرامج والأداء، وأكد ممثلو الحكومة أنّه سيتم تطبيق نموذج موازنة البرامج والأداء بالموازنة العامة المقبلة 2021.

وأكدت سلفيا نبيل رئيس اللجنة الفرعية خلال الاجتماع أنّه من المقرر أن يشهد دور الانعقاد الخامس تدقيقا لجودة موازنة البرامج والأداء والبرامج المقدمة وصولا إلى أدق التفاصيل الخاصة بالبرامج والأنشطة ومؤشرات قياس الأداء، ما ينعكس على الموازنة بشكل عام وعملية التخطيط الاستراتيجي كما يحد من الفساد، وسيمكّن البرلمان والمسؤولين من متابعة جودة وأهداف صرف وتنفيذ البرامج المختلفة في برامج الحكومة واستراتيجية التنمية المستدامة 2030.

وعرض ممثلو وزارتي المالية والتخطيط خطة عمل المالية والتخطيط وفق الأهداف الاستراتيجية وأهداف برنامج الحكومة، وعلى رأسها حماية الأمن القومي وبينها الأمن الغذائي وأمن الطاقة والأمن المائي.

وشددت بسنت فهمي أهمية برامج التوعية عن أهمية المياه في ظل ما تمر بها مصر من ظروف، وأكد ممثل وزارة التخطيط أنّ وزارة الري لديها برنامج ضمن خطة البرامج والأداء المقدمة من الوزارة، لتوعية المواطنين بأهمية المياه.

وطالبت فهمي بعرض القيمة المالية المصروفة على البرامج في الموازنة، وقررت اللجنة عقد اجتماع الأسبوع المقبل لمناقشة تفاصيل البرامج والأداء في المديريات، ومناقشة أبرز المشروعات وربطها بالموازنة المركزية.