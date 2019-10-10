أعلنت محافظة الجيزة، إجراء شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة، أعمال إصلاح خط مياه شرب قطر 300 مم بشارع فيصل أمام كفر "طهرمس" اتجاه ميدان الجيزة، ما يضطرها إلى قطع المياه لمدة 8 ساعات اعتباراً من الساعة الــ11 مساء غد الجمعة الموافق وحتى الساعة الــ7 من صباح السبت.

وأوضحت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة، في بيان أصدرته اليوم، بأن المناطق المتأثرة بالانقطاع هي: "شارع فيصل بداية من شارع ابن بطوط (مدكور) وحتى شارع حسن عبدالعال من حسن محمد، ومنطقة مساكن منتصر، ومنطقة الأريزونا بين فيصل وشارع الهرم بداية من شارع مدكور وحتى شارع حسن محمد".

ووجه اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، شركة مياه الشرب بالالتزام بالمواعيد المحددة للأعمال وتوفير سيارات مياه للمناطق المتأثرة خلال فترة الانقطاع.

وأهابت محافظة الجيزة بالمواطنين والمنشآت الحكومية والخاصة بتدبير احتياجاتهم من مياه الشرب خلال فترة الانقطاع، موضحة أنه من المقرر أن توفر شركة مياه الشرب والصرف الصحي سيارات محملة بالمياه النقية والصالحة للشرب عند الطلب على رقم طوارىء 125.