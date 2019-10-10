ذكرت الفنانة التونسية لطيفة، أنَّه سيجرى دفن المخرج التونسي الراحل شوقي الماجري، في مسقط رأسه غدًا.

ووجهت لطيفة، الشكر لـ علي السيد نجيب السفير التونسي في مصر، على سرعة إنهاء إجراءات دفن المخرج شوقي الماجري، وذلك في تدوينة لها عبر حسابها الرسمي على تويتر.

وقالت لطيفة: "شكرًا للسفير التونسي في مصر علي السيد نجيب منيف، على حرصه وسرعة إجراءات لدفن العزيز الغالي شوقي الماجري في أرض الوطن غدًا إن شاء الله، الدوام والبقاء لله سبحانه".

وقدم الماجري، الذي ولد عام 1961 في تونس، أعمالا في دول عربية مختلفة، مثل مصر وسوريا والأردن، ولاقى العديد منها نجاحا باهرا، كما أخرج عددًا من المسلسلات الكبيرة، والتي من أبرزها "حلاوة روح"، و"أسمهان"، و"هدوء نسبي"، و"سقوط حر"، و"مملكة النمل"، و"أبناء الرشيد".