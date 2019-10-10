بحث نائب وزير الدفاع السعودي الأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز، اليوم، مع وزيري الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، ووزير الدفاع مارك إسبر، التعاون الثنائي بمختلف المجالات لمواجهة التحديات المشتركة للحفاظ على الأمن الإقليمي والدولي،.

وقال بن سلمان - في تغريدة عل موقع التدوينات القصيرة "تويتر"، أوردتها قناة "العربية" الإخبارية- "سررت بلقاء وزير الخارجية الأمريكي اليوم، في واشنطن، حيث جرى التأكيد عـلى عمق العلاقات التاريخية والاستراتيجية بين البلدين".

وأضاف بن سلمان- في تغريدة أخرى - "أنه التقى وزير الدفاع الأمريكي مارك إسبر، وجرت مناقشة التحديات المشتركة والتأكيد على التعاون العسكري الوثيق في مواجهة الإرهاب والحفاظ على السلام والاستقرار".

وتأتي اجتماعات نائب وزير الدفاع السعودي مع المسؤولين الأمريكيين بعد الهجمات الإرهابية على منشآت النفط (أرامكو)، ووسط حملة عسكرية تقودها تركيا ضد شمال سوريا.