واصل اليوم وفد من وحدة متابعة المشروعات بمجلس الوزراء، جولاته الميدانية بعدد من القري الأشد احتياجا بمحافظة المنيا، لرصد احتياجات ومشاكل الأهالي والاستماع لهم عن قرب وتحديد أولوياتهم علي أرض الواقع والعمل علي حلها، من خلال المتابعة والتواصل المباشر وعقد جولات ولقاءات معهم بداخل قراهم.

وقال مسؤول بديوان عام المحافظة، إن الوفد الذي يضم كل من: الدكتور محمد فرجاني، الدكتور أحمد جابر، وناصر هاشم، أجري عدة جولات ميدانية داخل 16 قرية أشد احتياجا، وذلك بناءا علي توجيهات رئيس الجمهورية، وبتعليمات من الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء، بالتعرف علي جميع مشاكل المواطنين بمختلف القري الأشد احتياجا ودراسة مطالبهم والعمل علي حلها .

وأضاف أن الوفد أجري تلك الزيارات بالتنسيق مع وزارات التنمية المحلية والتضامن والتخطيط ومحافظة المنيا، ومن المقرر أن تنظم تلك الزيارات الميدانية علي مراحل داخل 44 قرية من الأشد احتياجا علي مستوي المحافظة، تستهدف المرحلة الأولي 16 قرية.

وقال الأهالي بقري أولاد الشيخ بمركز مغاغة، وزعبره وشيبه، التابعتين لمركز أبوقرقاص، إن الوفد التقى بعدد كبير منهم وحرص تفقد بعض المنازل والشوارع واستمع لأبرز المشكلات والاحتياجات الخاصة ومنها: توصيل الصرف الصحي، إنشاء مراكز شباب، تركيب ودعم شبكات المياه، أعمدة الإنارة، رصف الطرق الداخلية، الاهتمام بالوحدات الصحية والمدارس، وإعادة تأهيل وتسقيف ودهان بعض منازل الأسر الأولى بالرعاية.